Stellantis - Fiom: "Francesi attenti all'automotive, l'Italia non ha un piano" (Di sabato 23 gennaio 2021) Sarà anche per colpa della crisi di governo, ma l'esecutivo Conte non sembra per nulla attento a quanto sta avvenendo all'interno del settore automobilistico, a partire dalla nascita di Stellantis. E sindacati hanno iniziato a esprimere a più riprese i loro timori. L'ultimo dei rappresentanti ad alzare la voce è stato il segretario nazionale e responsabile automotive della Fiom-Cgil, Michele De Palma, che alla trasmissione Omnibus di La7 ha svelato un particolare che rende bene l'idea di quanto le istituzioni Francesi abbiano guardato con attenzione all'operazione di fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA e alle sue conseguenze per il settore automobilistico, comparto cruciale di ogni Paese industrializzato. Contattati dall'ambasciata. "Durante la pandemia - ha spiegato il sindacalista - un funzionario dell'ambasciata ... Leggi su quattroruote (Di sabato 23 gennaio 2021) Sarà anche per colpa della crisi di governo, ma l'esecutivo Conte non sembra per nulla attento a quanto sta avvenendo all'interno del settore automobilistico, a partire dalla nascita di. E sindacati hanno iniziato a esprimere a più riprese i loro timori. L'ultimo dei rappresentanti ad alzare la voce è stato il segretario nazionale e responsabiledella-Cgil, Michele De Palma, che alla trasmissione Omnibus di La7 ha svelato un particolare che rende bene l'idea di quanto le istituzioniabbiano guardato con attenzione all'operazione di fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA e alle sue conseguenze per il settore automobilistico, comparto cruciale di ogni Paese industrializzato. Contattati dall'ambasciata. "Durante la pandemia - ha spiegato il sindacalista - un funzionario dell'ambasciata ...

Il segretario Michele de Palma critica l'operato del governo nei confronti del settore automobilistico nazionale e la noncuranza verso la fusione avvenuta tra FCA e PSA ...

