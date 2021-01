Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 23 gennaio

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) La stagione deglientra nel vivo ed, sabato 23, saranno di scena molte discipline: lo sci alpino va in scena con le discese della Coppa del Mondo a Kitzbuehel, in Austria, e Crans Montana, in Svizzera, mentre lo snowboardcross vede disputarsi a Valmalenco, in Italia, la prima prova stagionale. Coppa del Mondo di sci di fondo di scena a Lahti senza l’Italia, mentre il biathlon prevede la mass start femminile e la staffetta maschile.IN TV SABATO 23: IL PROGRAMMA COMPLETO 09.00 Skeleton, Mondiali junior/under23 St. Moritz: gara femminile 09.05 Slittino, Coppa del Mondo Igls: doppio, prima manche – fil-luge.org, Euro2, EuroPlayer 09.30 Sci di fondo, Campionati Italiani ...