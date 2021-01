Spezia | Italiano | “Sono arrabbiato perchè volevo almeno pareggiare Abbiamo dimostrato di potercela giocare con le big”

Leggi su itasportpress

L'allenatore dello Spezia Vincenzo parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro la Roma: "Oggi provo tanta rabbia per non aver portato a casa un punto, però usciamo con la consapevolezza di saper creare difficoltà a grandi squadre. La strada è lunga ma ancora una volta che la nostra identità e cercheremo di andare avanti così fino alla stagione. Non mi piace quando abbassiamo l'attenzione, le due reti prese in pochi minuti mi fanno molto arrabbiare, le partite vanno sempre tenute aperte. Mi è piaciuta però la reazione della squadra".