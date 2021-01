Spezia, infortunio Saponara: le condizioni del calciatore (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo Spezia deve fare i conti con l’infortunio di Saponara che oggi si è recato a Villa Stuart Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Riccardo Saponara è infatti alle prese con un problema fisico. Il neo acquisto dello Spezia, che contro la Roma in Coppa Italia è stato autore di una doppietta, si è recato questa mattina a Villa Stuart per degli accertamenti. Saponara ha accusato un problema muscolare e sarebbe così in dubbio la sua presenza nel match di oggi nuovamente contro i giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Lodeve fare i conti con l’diche oggi si è recato a Villa Stuart Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Riccardoè infatti alle prese con un problema fisico. Il neo acquisto dello, che contro la Roma in Coppa Italia è stato autore di una doppietta, si è recato questa mattina a Villa Stuart per degli accertamenti.ha accusato un problema muscolare e sarebbe così in dubbio la sua presenza nel match di oggi nuovamente contro i giallorossi. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Accertamenti a Villa Stuart per il giocatore dello #Spezia - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Accertamenti a Villa Stuart per il giocatore dello #Spezia - a99904573 : RT @DiMarzio: Accertamenti a Villa Stuart per il giocatore dello #Spezia - Gab_Acm1899 : RT @DiMarzio: Accertamenti a Villa Stuart per il giocatore dello #Spezia - DiMarzio : Accertamenti a Villa Stuart per il giocatore dello #Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia infortunio Spezia, infortunio Saponara: le condizioni del calciatore Calcio News 24 Spezia, infortunio Saponara: le condizioni del calciatore

Lo Spezia deve fare i conti con l'infortunio di Riccardo Saponara che oggi si è recato a Villa Stuart per degli accertamenti ...

TS - Digiuni da 20 giorni: Lukaku e Lautaro hanno fame di gol

Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si parla anche della voglia di gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, a secco in campionato da una ventina di giorni. In Serie A ...

Lo Spezia deve fare i conti con l'infortunio di Riccardo Saponara che oggi si è recato a Villa Stuart per degli accertamenti ...Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si parla anche della voglia di gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, a secco in campionato da una ventina di giorni. In Serie A ...