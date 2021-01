SPERANZA FIRMA ORDINANZA, ABRUZZO ARANCIONE COVID, SCENDE INDICE TRASMISSIBILITA' (Di sabato 23 gennaio 2021) L'AQUILA - Il ministro della Salute Roberto SPERANZA ha FIRMAto l'ORDINANZA con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio e avrà validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. Con un Rt a 1,05, l'ABRUZZO rimarrà in zona ARANCIONE. In base agli ultimi dati resi noti dall'Istituto superiore di sanità (Iss), è emerso comunque che, dopo cinque ... Leggi su abruzzoweb (Di sabato 23 gennaio 2021) L'AQUILA - Il ministro della Salute Robertohato l'con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio e avrà validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. Con un Rt a 1,05, l'rimarrà in zona. In base agli ultimi dati resi noti dall'Istituto superiore di sanità (Iss), è emerso comunque che, dopo cinque ...

