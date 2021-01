Spendono 4000 dollari ma il volo è cancellato per Covid: “Non ci rimborsano, stiamo vivendo un incubo” (Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo i voli cancellati, in alcuni casi anche ottenere indietro i soldi spesi per un servizio del quale non si è usufruito può risultare un vero incubo. Il caso dalle Hawaii Scott Shero-Amba ha prenotato sette voli con Philippine Airlines a febbraio. Ma la pandemia di Covid-19 ha causato il caos rendendo il viaggio L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo i voli cancellati, in alcuni casi anche ottenere indietro i soldi spesi per un servizio del quale non si è usufruito può risultare un vero. Il caso dalle Hawaii Scott Shero-Amba ha prenotato sette voli con Philippine Airlines a febbraio. Ma la pandemia di-19 ha causato il caos rendendo il viaggio L'articolo NewNotizie.it.

Lotus_1979 : @SmilexTech Leggevo (ambasciator non porta pena) che non era solo un buco ma un sistema per regolare la randa Dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Spendono 4000 Spendono 4000 dollari ma il volo è cancellato per Covid: “Non ci rimborsano, stiamo vivendo un incubo” NewNotizie Spendono 4000 dollari ma il volo è cancellato per Covid: “Non ci rimborsano, stiamo vivendo un incubo”

Non solo i voli cancellati, in alcuni casi anche ottenere indietro i soldi spesi per un servizio del quale non si è usufruito può risultare un vero incubo. Il caso dalle Hawaii ...

"Abbiamo speso 50mila euro per lavorare solo due giorni"

Il paradosso alla birreria Beerbanti di Canegrate: ai soldi spesi per adeguarsi alle norme anticovid non è corrisposta la possibilità di lavorare ...

Non solo i voli cancellati, in alcuni casi anche ottenere indietro i soldi spesi per un servizio del quale non si è usufruito può risultare un vero incubo. Il caso dalle Hawaii ...Il paradosso alla birreria Beerbanti di Canegrate: ai soldi spesi per adeguarsi alle norme anticovid non è corrisposta la possibilità di lavorare ...