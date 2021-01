Speed skating, Coppa del Mondo 2021: Lollobrigida e Giovannini quinti nelle due mass start a Heerenveen (Di sabato 23 gennaio 2021) Seconda giornata di gare che va in archivio a Heerenveen (Olanda), sede di quel che sarà in questa stagione agonistica dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio dei Paesi Bassi l’Italia puntava sulle due mass start che purtroppo non hanno portato ai riscontri desiderati. Nella prova femminile Francesca Lollobrigida ha concluso in quinta posizione con il crono di 8:34.780. Una gara molto tattica che, come spesso accade, si è decisa nell’ultima tornata e nella quale la padrona di casa Irene Schouten è stata la più forte: la sua chiosa in 8:34.020 parla chiaro. Sul podio hanno terminato la canadese Ivanie Blondin (8:34.460) e l’altra olandese Marijke Groenewoud (8:34.570). Settima l’altra azzurra Linda Rossi (8:37.730). Un altro quinto posto è stato ottenuto da Andrea ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Seconda giornata di gare che va in archivio a(Olanda), sede di quel che sarà in questa stagione agonistica dello. Sull’anello di ghiaccio dei Paesi Bassi l’Italia puntava sulle dueche purtroppo non hanno portato ai riscontri desiderati. Nella prova femminile Francescaha concluso in quinta posizione con il crono di 8:34.780. Una gara molto tattica che, come spesso accade, si è decisa nell’ultima tornata e nella quale la padrona di casa Irene Schouten è stata la più forte: la sua chiosa in 8:34.020 parla chiaro. Sul podio hanno terminato la canadese Ivanie Blondin (8:34.460) e l’altra olandese Marijke Groenewoud (8:34.570). Settima l’altra azzurra Linda Rossi (8:37.730). Un altro quinto posto è stato ottenuto da Andrea ...

