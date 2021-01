"Sparate alla polizia, viva i boss": quelle canzoni choc pro mafia (Di sabato 23 gennaio 2021) Elena Ricci Le canzoni choc che inneggiano ai boss come Totò Riina e invitano a sparare ai poliziotti definiti “pezzenti”, saranno oggetto di attenzione in parlamento e in commissione antimafia Sui social è bufera per i video della cantante folk calabrese Teresa Merante, presenti in rete già da diversi anni, ma balzati alle cronache solo ieri per via del suo ultimo singolo pubblicato in occasione del capodanno. Video che su YouTube contano oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Nulla di strano, se non fosse che la sua musica popolare si basa sulla vita e la storia di latitanti e boss mafiosi, ne esalta le gesta, ponendoli al di sopra della legge e di chi la rappresenta. Infatti, in un passaggio di una delle sue canzoni “U latitanti”, ispirata alla ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Elena Ricci Leche inneggiano aicome Totò Riina e invitano a sparare ai poliziotti definiti “pezzenti”, saranno oggetto di attenzione in parlamento e in commissione antiSui social è bufera per i video della cantante folk calabrese Teresa Merante, presenti in rete già da diversi anni, ma balzati alle cronache solo ieri per via del suo ultimo singolo pubblicato in occasione del capodanno. Video che su YouTube contano oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Nulla di strano, se non fosse che la sua musica popolare si basa sulla vita e la storia di latitanti emafiosi, ne esalta le gesta, ponendoli al di sopra della legge e di chi la rappresenta. Infatti, in un passaggio di una delle sue“U latitanti”, ispirata...

"Viva i latitanti, viva Riina, spara alla polizia", vola su Youtube la cantante folk Teresa Merante Fanpage.it "Sparate alla polizia, viva i boss": quelle canzoni choc pro mafia

Le canzoni choc che inneggiano ai boss come Totò Riina e invitano a sparare ai poliziotti definiti “pezzenti”, saranno oggetto di attenzione in parlamento e in commissione antimafia ...

Cantante folk calabrese inneggia alla mafia, il sindacato di polizia: “E’ uno scempio”

"E' gravissimo che l’amministrazione comunale di Nicotera abbia dato la disponibilità affinché questa opera oltraggiosa fosse realizzata" ...

