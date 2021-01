Spadafora | Ministro dello Sport | “Ritorno allo stadio difficile entro fine stagione”

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il, Vincenzosuldel pubblicoCi sarà da attendere probabilmente l’inizio della prossimaprima di sperare di vedere ildel pubblico. E quanto emerge dalle dichiarazioni di Vincenzo, ospite della trasmissione televisiva Titolo V andata in onda ieri sera su RaiTre. “Credo siaper questa. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni. Il DPCM scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla ...

GianluBear : RT @paolorossi1965: #Spadafora: 'Credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad… - mcmartin74 : RT @paolorossi1965: #Spadafora: 'Credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad… - giuppy1991 : RT @paolorossi1965: #Spadafora: 'Credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad… - MicioMicione85 : RT @paolorossi1965: #Spadafora: 'Credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad… - roby011268 : RT @paolorossi1965: #Spadafora: 'Credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Ministro

"La settimana è andata via abbastanza liscia. Rispetto ad altre settimane ci si è allenati in diversi e in alcune esercitazioni ho dovuto alternare i ragazzi e questo è successo per la prima volta nel ...Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘Titolo V’ ed ha confermato che i tifosi non potranno ritornare allo stadio nel corso di questo campion ...