“Sound of Metal” | ritrovare te stesso perdendo tutto ciò che ami

Sound of Metal è un film Amazon Original disponibile sulla piattaforma Prime Video narrante la storia di Ruben (Riz Ahmed), un batterista Metal che un giorno, improvvisamente, perde il senso più importante per un musicista: l'udito. Dopo lo sgomento e il rifiuto iniziale della diagnosi e, soprattutto, la rinuncia alla musica, Ruben accetta di iniziare un percorso di accettazione presso una comunità di sordi. Sound of Metal: recensione e analisi del film di Darius Marder Ruben è costretto a vivere una condizione che non aveva previsto e che non intende accettare. Il periodo che trascorre nella comunità, tuttavia, gli apre tantissime opportunità e gli mostra che la disabilità non gli impedisce di condurre una vita normale.Ruben pian piano apprende la lingua dei segni e impara da ...

Bon Jovi, l’esordio heavy metal dei capelloni del New Jersey

Bon Jovi è il fortunato album d'esordio dell'omonima band del New Jersey, uscito il 21 gennaio del 1984, in piena era hair metal.

