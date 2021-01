Sostegno alle discoteche: dalla Regione Emilia – Romagna ristori per 3 milioni (Di sabato 23 gennaio 2021) “Le discoteche non devono chiudere. Questa è solo una pausa resa necessaria dalla situazione generale a causa della pandemia. E la Regione rimane, concretamente, al loro fianco”. Così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, esprime la propria vicinanza ai gestori di questo comparto, storico e strategico, danneggiato dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria di questi mesi. Una vicinanza concreta, che si sostanzia con ristori per 3 milioni di fondi regionali rivolti proprio ai gestori delle discoteche, da Piacenza a Rimini, per sostenerli nell’affrontare questo difficile periodo di stop delle attività, in attesa della ripartenza. I ristori regionali sono destinati al comparto dell’intrattenimento fanno parte di un ‘pacchetto’ di 40 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) “Lenon devono chiudere. Questa è solo una pausa resa necessariasituazione generale a causa della pandemia. E larimane, concretamente, al loro fianco”. Così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, esprime la propria vicinanza ai gestori di questo comparto, storico e strategico, danneggiato drestrizioni imposte dall’emergenza sanitaria di questi mesi. Una vicinanza concreta, che si sostanzia conper 3di fondi regionali rivolti proprio ai gestori delle, da Piacenza a Rimini, per sostenerli nell’affrontare questo difficile periodo di stop delle attività, in attesa della ripartenza. Iregionali sono destinati al comparto dell’intrattenimento fanno parte di un ‘pacchetto’ di 40 ...

GabriGiammanco : Questo Governo non ha più i numeri per andare avanti. Ci aspettiamo che Conte si dimetta e che il Presidente Mattar… - MIsocialTW : Martedì 26 gennaio alle ore 18.30 seguite in diretta sul nostro canale YouTube il primo webinar su “I nuovi modelli… - virginiaraggi : .@nzingaretti complimenti per progetto riqualificazione case popolari a Tor Bella Monaca a Roma. Istituzioni devono… - mairn_pap : RT @TeatroRegio: #IoLavoroAlRegio 2?? La bohème in streaming sul nostro sito il 1 febbraio alle 20. Acquista qui il tuo biglietto al costo… - AlessandroForn6 : RT @TeatroRegio: #IoLavoroAlRegio 2?? La bohème in streaming sul nostro sito il 1 febbraio alle 20. Acquista qui il tuo biglietto al costo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno alle Fossato di Vico, quattro bandi per il sostegno alle famiglie Gualdo News Covid-19, lo stress ’nascosto’ dei sanitari

Poche le chiamate al servizio di sostegno psicologico dell’Azienda Usl: "Il fenomeno esiste ma c’è scarsa attitudine a confrontarsi" ...

È stato prorogato fino al 28 febbraio il termine ultimo per beneficiare

PRATAÈ stato prorogato fino al 28 febbraio il termine ultimo per beneficiare dei contributi straordinari, che il Comune di Prata ha messo a disposizione delle famiglie impegnate nell'acquisto ...

Poche le chiamate al servizio di sostegno psicologico dell’Azienda Usl: "Il fenomeno esiste ma c’è scarsa attitudine a confrontarsi" ...PRATAÈ stato prorogato fino al 28 febbraio il termine ultimo per beneficiare dei contributi straordinari, che il Comune di Prata ha messo a disposizione delle famiglie impegnate nell'acquisto ...