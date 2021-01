Sostegno abitativo per coniugi separati in condizioni di disagio | ecco i nuovi requisiti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Regione Lombardia ha approvato il rifinanziamento degli interventi dirivolti aio divorziati, in particolare con figli minori, indieconomico, attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa (residence, housing o altra tipologia di alloggio)” comunica il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di Ats Bergamo. Vengono introdotte le seguenti modifiche riguardanti: – idi accesso dei destinatari: avendo rilevato che ileconomico è maggiormente efficace se riconosciuto a ridosso della separazione dei, la misura si rivolge ai ...