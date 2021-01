Sos | un paziente positivo alla Clinica Medica A Torrette il contagiato è stato subito isolato | altre due vittime nella provincia

(Di sabato 23 gennaio 2021) ANCONA Dopo Cardiologia, area Gastro e Oncologia, ieri il virus s'è insinuato in un altro reparto Covid - free dell'ospedale regionale di. Unè risultatoin. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sos paziente

Corriere Adriatico

ANCONA Dopo Cardiologia, area Gastro e Oncologia, ieri il virus s’è insinuato in un altro reparto Covid-free dell’ospedale regionale di Torrette. Un paziente è ...Non solo i servizi dedicati alla malattia mentale hanno potuto lavorare a scarto ridotto durante la pandemia ma si temono problemi per la popolazione generale. E l’Oms ora lancia un monitoraggio della ...