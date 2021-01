Sondaggi politici elettorali oggi 23 gennaio 2021: centrodestra avanti in tutti i casi, con o senza la lista di Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 23 gennaio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi non faranno piacere ai partiti di maggioranza, Pd e Movimento Cinque Stelle, con l’ipotesi di un ritorno al voto che appare uno scenario sempre più concreto, vista la difficoltà di costruire un movimento unitario dei cosiddetto “volenterosi”. Secondo il Sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per Porta a porta, sono al momento tre gli scenari possibili qualora si dovesse tornare alle urne: la situazione attuale, la novità del partito del premier Giuseppe Conte in campo e Conte leader dei 5 Stelle. In tutte e tre le ipotesi, ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021)23i dati– Gli ultiminon faranno piacere ai partiti di maggioranza, Pd e Movimento Cinque Stelle, con l’ipotesi di un ritorno al voto che appare uno scenario sempre più concreto, vista la difficoltà di costruire un movimento unitario dei cosiddetto “volenterosi”. Secondo ilo di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per Porta a porta, sono al momento tre gli scenari possibili qualora si dovesse tornare alle urne: la situazione attuale, la novità del partito del premier Giuseppein campo eleader dei 5 Stelle. In tutte e tre le ipotesi, ...

cubasoyyo : @La_manina__ Renzi si è dimostrato ancora una volta inaffidabile ed attaccato solamente ai tornaconti politici pers… - salernonotizie : Sondaggi politici, Agi/YouTrend: Lega e Pd in calo, FdI corre e FI risale. M5s stabile - infoitinterno : Sondaggi politici: chi voterebbe la Lista Conte - infoitinterno : Sondaggi politici, Conte fa crescere alleanza Pd-M5s: ma non basta per raggiungere centrodestra - maplewhite1912 : RT @cathomeless13: Le lacrime di john che grazie alla città di Ciampino potrà tornare in Nigeria per il funerale della madre. Per fortuna e… -