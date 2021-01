Sofia Goggia vince anche seconda discesa Crans Montana (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia si ripete a distanza di 24 ore trionfando anche nella seconda discesa libera in programma sulle nevi di Crans Montana in Svizzera e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La 28enne bergamasca centra il 4° successo stagionale, l’undicesimo in carriera, con il tempo di 1’27?75 precedendo di 27 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami (1’28?02) e di 60 l’altra azzurra Elena Curtoni (1’28?35). Ancora Italia al quarto posto, dove si trova la trentina Laura Pirovano (1’28?57) che si lascia alle spalle la statunitense Breezy Johnson (1’28?64), la svizzera Jasmina Suter (1’28?66) e la slovacca Petra Vlhova (1’28?80) leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Altre due azzurre nelle prime quindici: Federica Brignone nona e Nadia Delago tredicesima. ... Leggi su funweek (Di sabato 23 gennaio 2021)si ripete a distanza di 24 ore trionfandonellalibera in programma sulle nevi diin Svizzera e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La 28enne bergamasca centra il 4° successo stagionale, l’undicesimo in carriera, con il tempo di 1’27?75 precedendo di 27 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami (1’28?02) e di 60 l’altra azzurra Elena Curtoni (1’28?35). Ancora Italia al quarto posto, dove si trova la trentina Laura Pirovano (1’28?57) che si lascia alle spalle la statunitense Breezy Johnson (1’28?64), la svizzera Jasmina Suter (1’28?66) e la slovacca Petra Vlhova (1’28?80) leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Altre due azzurre nelle prime quindici: Federica Brignone nona e Nadia Delago tredicesima. ...

