Si torna a girare alle Vele contro il parere della Municipalità: “Gomorra crea un danno d’immagine” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Comune di Napoli ha dato l’ok per le riprese, ma la Municipalità è contraria perché la serie Sky creerebbe un danno di immagine torna il set cinematografico a Scambia. Le scene girate tra la Vela Rossa, piazza Ciro Esposito e Viale della Resistenza. Il quartiere è tornato a fare da sfondo alla serie Sky. Da una parte c’è il Comune che ha autorizzato le riprese e dall’altra il parere contrario della Municipalità perché la serie Gomorra creerebbe un danno di immagine al quartiere. Le riprese sono iniziate questa settimana. Tra le location scelte per la quinta stagione della serie prodotta da Cattleya Srl, che vede tra i protagonisti l’attore Marco D’Amore che interpreta l’immortale Ciro Di Marzio, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Comune di Napoli ha dato l’ok per le riprese, ma laè contraria perché la serie Sky creerebbe undi immagineil set cinematografico a Scambia. Le scene girate tra la Vela Rossa, piazza Ciro Esposito e VialeResistenza. Il quartiere èto a fare da sfondo alla serie Sky. Da una parte c’è il Comune che ha autorizzato le riprese e dall’altra ilcontrarioperché la seriecreerebbe undi immagine al quartiere. Le riprese sono iniziate questa settimana. Tra le location scelte per la quinta stagioneserie prodotta da Cattleya Srl, che vede tra i protagonisti l’attore Marco D’Amore che interpreta l’immortale Ciro Di Marzio, ...

zazoomblog : Si torna a girare alle Vele contro il parere della Municipalità: “Gomorra crea un danno d’immagine” - #torna… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L'inquinamento torna su livelli preoccupanti: le contromisure della Regione ? #inquinamento #smog #regione #lombardia #pol… - Daniporcelotti : @jo19N26 Assolutamente, ma già mi vedo i tifosi addossare tutte le responsabilità su questo ragazzo. Se non la sme… - blade_runner68 : @Goldrake___ Beato lui che quando torna ha il garage, e non deve girare un'ora per trovare parcheggio ?? -