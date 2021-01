Short track, l’Italia scopre Pietro Sighel! Il figlio d’arte è argento europeo nei 500 metri a Danzica (Di sabato 23 gennaio 2021) Buon sangue non mente, è il caso di dirlo. Pietro Sighel, figlio di Roberto (campione dello speed skating azzurro negli anni ’90, ricordando le cinque medaglie mondiali, di cui 1 oro a Calgary nel 1992 ), si è portato a casa una medaglia prestigiosa negli Europei 2021 di Short track sul ghiaccio di Danzica (Polonia). Il giovane atleta del Bel Paese, infatti, ha ottenuto una grandiosa medaglia d’argento in una prova di pura velocità, quella dei 500 metri. Per lui il crono di 40?896, preceduto dal russo Konstantin Ivliev (40?779) e battendo il forte olandese Itzhak de Laat (41?056). Un esito ufficiale, col brivido, visto che la condotta di Sighel è stata sotto osservazione, specie nel momento in cui è riuscito a sopravanzare l’alfiere dei Paesi Bassi. Fortunatamente, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Buon sangue non mente, è il caso di dirlo.Sighel,di Roberto (campione dello speed skating azzurro negli anni ’90, ricordando le cinque medaglie mondiali, di cui 1 oro a Calgary nel 1992 ), si è portato a casa una medaglia prestigiosa negli Europei 2021 disul ghiaccio di(Polonia). Il giovane atleta del Bel Paese, infatti, ha ottenuto una grandiosa medaglia d’in una prova di pura velocità, quella dei 500. Per lui il crono di 40?896, preceduto dal russo Konstantin Ivliev (40?779) e battendo il forte olandese Itzhak de Laat (41?056). Un esito ufficiale, col brivido, visto che la condotta di Sighel è stata sotto osservazione, specie nel momento in cui è riuscito a sopravanzare l’alfiere dei Paesi Bassi. Fortunatamente, ...

