Short track | Europei 2021 | Pietro Sighel splendida sorpresa Valcepina squalificata nei 500m | le staffette volano in finale

L'Italia chiude la seconda giornata degli Europei di Short track con la fantastica medaglia d'argento di Pietro Sighel. Sul ghiaccio polacco di Gdansk, il figlio d'arte (papà Roberto è stato un campione dello speed skating azzurro negli anni '90) si regala il primo grande risultato della carriera, chiudendo al secondo posto la finale dei 500 metri. Una condotta di gara davvero ottima quella del giovane pattinatore azzurro, che si è arreso solamente al russo Konstantin Ivliev, precedendo invece l'olandese Itzhak de Laat e l'israeliano Vladislav Bykanov. Un finale con il brivido, perchè i giudici hanno controllato il sorpasso dell'azzurro proprio sull'olandese, ma alla fine hanno confermato il risultato sul ghiaccio. Nella stessa distanza, ma al femminile, è invece ...

L'Italia chiude la seconda giornata degli Europei di short track con la fantastica medaglia d'argento di Pietro Sighel. Sul ghiaccio polacco di Gdansk, il figlio d'arte (papà Roberto è stato un campio ...

