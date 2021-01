Serie C, bene il Livorno, frena il Padova. Curiale al 94? regala la vittoria al Catanzaro (Di sabato 23 gennaio 2021) Si sono giocati gli anticipi del sabato in Serie C per la prima di ritorno. Nel Girone A il Livorno, nonostante l’emergenza societaria, batte l’Albinoleffe 1-0 con gol di Morelli nel primo tempo. La Pro Vercelli ha vinto a Novara con il punteggio di 2-1. Nel Girone B l’Imolese ferma sull’1-1 il Padova: Della Latta illude i veneti, ripresi da Torrasi, ancora in gol questa giornata. Successo del Feralpisalo' per 3-2 ad Arezzo. Nel Girone C, il Monopoli ha battuto per 4-2 la Juve Stabia. Infine, vittoria al cardiopalma per il Catanzaro che batte all’ultimo istante il Potenza con Curiale. Azione cominciata da Fazio che passa a Carlini, il quale di seguito allarga sulla destra per Casoli: cross rasoterra con Curiale, sul secondo palo, che supera Marcone con un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Si sono giocati gli anticipi del sabato inC per la prima di ritorno. Nel Girone A il, nonostante l’emergenza societaria, batte l’Albinoleffe 1-0 con gol di Morelli nel primo tempo. La Pro Vercelli ha vinto a Novara con il punteggio di 2-1. Nel Girone B l’Imolese ferma sull’1-1 il: Della Latta illude i veneti, ripresi da Torrasi, ancora in gol questa giornata. Successo del Feralpisalo' per 3-2 ad Arezzo. Nel Girone C, il Monopoli ha battuto per 4-2 la Juve Stabia. Infine,al cardiopalma per ilche batte all’ultimo istante il Potenza con. Azione cominciata da Fazio che passa a Carlini, il quale di seguito allarga sulla destra per Casoli: cross rasoterra con, sul secondo palo, che supera Marcone con un ...

