Serie B, si risveglia la Salernitana (Di sabato 23 gennaio 2021) Diciannovesima giornata di Serie B con appena tre successi interni, poi diversi pareggi e nessuna vittoria in trasferta. La Salernitana torna alla vittoria battendo in casa il Pescara. Domani Lecce-Empoli e Cremonese-Spal.I risultati di oggi:Salernitana-Pescara 2-0Dopo tre sconfitte di fila la Salernitana ritorna al colpo da tre punti. All’Arechi, la formazione granata impiega 8? per sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo doppia sponda aerea di Casasola e Djuric, Gondo da due passi spinge il pallone in fondo al sacco. La Salernitana replica e mette al sicuro il risultato già nella prima frazione. Al 25?, Cicerelli ruba palla a Bellanova e parte in sprint, si accentra dalla sinistra e calcia a rete, battendo Fiorillo per la seconda volta. Nella ripresa, pochi spunti con la solita ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Diciannovesima giornata diB con appena tre successi interni, poi diversi pareggi e nessuna vittoria in trasferta. Latorna alla vittoria battendo in casa il Pescara. Domani Lecce-Empoli e Cremonese-Spal.I risultati di oggi:-Pescara 2-0Dopo tre sconfitte di fila laritorna al colpo da tre punti. All’Arechi, la formazione granata impiega 8? per sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo doppia sponda aerea di Casasola e Djuric, Gondo da due passi spinge il pallone in fondo al sacco. Lareplica e mette al sicuro il risultato già nella prima frazione. Al 25?, Cicerelli ruba palla a Bellanova e parte in sprint, si accentra dalla sinistra e calcia a rete, battendo Fiorillo per la seconda volta. Nella ripresa, pochi spunti con la solita ...

Serie A femminile: la Roma batte il Sassuolo e torna in corsa per la terza posizione. Disastro Pink Bari, sconfitto a Napoli. Passo falso del San ...

