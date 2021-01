Serie A, riapertura stadi? Il ministro Spadafora chiarisce ogni dubbio (Di sabato 23 gennaio 2021) Serie A – Per la Juventus è appena iniziato un nuovo anno nel quale è già arrivata la soddisfazione della vittoria in Supercoppa Italiana. Però è ancora purtroppo sempre presente la pandemia, con il Covid-19 che sta causando diversi mancati incassi a tutte le squadre di calcio, Juventus compresa. In primis quella legata alle presenza di tifosi sugli spalti. Una assenza che pesa tantissimo anche sui calciatori, abituati ad essere sospinti ed emozionati dal calore dei propri supporters. E non sembrano esserci delle buone notizie all’orizzonte per chi sogna di vedere presto di nuovo gli spalti gremiti Serie A, le parole di Spadafora Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Rai3 ha parlato della riapertura degli stadi in Serie A, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 gennaio 2021)A – Per la Juventus è appena iniziato un nuovo anno nel quale è già arrivata la soddisfazione della vittoria in Supercoppa Italiana. Però è ancora purtroppo sempre presente la pandemia, con il Covid-19 che sta causando diversi mancati incassi a tutte le squadre di calcio, Juventus compresa. In primis quella legata alle presenza di tifosi sugli spalti. Una assenza che pesa tantissimo anche sui calciatori, abituati ad essere sospinti ed emozionati dal calore dei propri supporters. E non sembrano esserci delle buone notizie all’orizzonte per chi sogna di vedere presto di nuovo gli spalti gremitiA, le parole diIldello Sport Vincenzoai microfoni di Rai3 ha parlato delladegliinA, ...

