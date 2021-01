Serie A | Pellegrini regala la vittoria alla Roma | lo Spezia si arrende nel recupero

CalcioPillole : #RomaSpezia 4-3, Pellegrini salva Fonseca: -6 dalla vetta - Stefano1961Z : RT @SkySport: ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’) ? #Farias… - newtenho1911 : RT @SkySport: ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’) ? #Farias… - marzo_yamako : RT @SkySport: ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’) ? #Farias… - ChrisBrey1 : RT @SkySport: ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’) ? #Farias… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pellegrini

90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il ...Secondo atto tra giallorossi e aquilotti. Squadre in campo alle 15:00 per l’ultima giornata del girone di andata Una Roma nella bufera è alla ricerca di una vittoria scacciacrisi nel secondo confronto ...