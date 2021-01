Serie A, l’Atalanta fa festa a San Siro: Milan perde 3-0 ma è campione d’inverno (Di sabato 23 gennaio 2021) Una bellissima Atalanta ha battuto a San Siro la capolista Milan che perde la sua imbattibilità in campionato. Sin dalle prime battute si è visto come la Dea abbia aggredito i rossoneri che sono capitolati nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Romero. Nella ripresa un rigore di Ilicic chiude virtualmente il match poi arriva il terzo gol Zapata. Milan non è mai stato in partita ed ha subito l'avversario e Pioli non è riuscito a trovare le giuste contromosse. Fa festa Gasperini che dimostra di vincere anche senza il Papu Gomez ormai vicino al Siviglia. Al Milan la consolazione del titolo di campione d'inverno.caption id="attachment 1083891" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionMilan-ATALANTA 0-326' Romero, 53' rig. Ilicic, 77' ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Una bellissima Atalanta ha battuto a Sanla capolistachela sua imbattibilità in campionato. Sin dalle prime battute si è visto come la Dea abbia aggredito i rossoneri che sono capitolati nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Romero. Nella ripresa un rigore di Ilicic chiude virtualmente il match poi arriva il terzo gol Zapata.non è mai stato in partita ed ha subito l'avversario e Pioli non è riuscito a trovare le giuste contromosse. FaGasperini che dimostra di vincere anche senza il Papu Gomez ormai vicino al Siviglia. Alla consolazione del titolo did'inverno.caption id="attachment 1083891" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption-ATALANTA 0-326' Romero, 53' rig. Ilicic, 77' ...

OptaPaolo : 36 - Con 36 punti in classifica, l’#Atalanta ha stabilito il suo record di punti in un girone d’andata di un campio… - ZZiliani : #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno… - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta primo ed è campione d'inverno, Inter a -2: Nonostante la pesante… - marcuccimauriz : RT @Gazzetta_it: L’ #Atalanta strapazza il #Milan: a San Siro finisce 3-0, ma i rossoneri sono campioni d’inverno #MilanAtalanta https://t.… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 36 - Con 36 punti in classifica, l’#Atalanta ha stabilito il suo record di punti in un girone d’andata di un campionato a 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Atalanta SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia