Serie A | Fiorentina-Crotone 2-1 | decidono Bonaventura e Vlahovic | il gol di Simy illude i calabresi La classifica

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Termina 2-1 il match del "Franchi", con lache vince tra le mura amiche del "Franchi", contro ungeneroso, che ha lottato fino alla fine per agguantare il pareggio contro la squadra "viola". Per i padroni di casa, in rete "Jack"al 20' della prima frazione di gioco e raddoppio dial 31', su assist di Ribery. Al 65' la rete del, che accorcia le distanze con, che alimenta le speranze dei. Risultato che non cambia e dopo i cinque minuti di recupero, il triplice fischio del signor Piccinini mette fine al match del "Franchi", sul risultato finale di 2-1 per la.LAAGGIORNATAMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"