Serie A, Fiorentina - Crotone 2 - 1: Bonaventura e Vlahovic rialzano i viola (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la pesante goleada subita a Napoli, la Fiorentina si rialza con un successo in casa contro il Crotone, piegato 2 - 1. viola in vantaggio al 20' grazie al capolavoro balistico di Bonaventura con ...

