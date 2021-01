Serie A femminile: si risveglia la Roma, baratro Pink Bari (Di sabato 23 gennaio 2021) Serie A femminile: la Roma batte il Sassuolo e torna in corsa per la terza posizione. Disastro Pink Bari, sconfitto a Napoli. Passo falso del San Marino… La dodicesima giornata di Serie A femminile si apre con il grande successo della Roma, che liquida il Sassuolo 2-0, lanciandosi così verso la corsa al terzo posto, occupato momentaneamente ancora dalle neroverdi. Domani il Milan avrebbe una grande chance per rendere un’utopia la qualificazione Champions al team di Piovani, allungando a +8. Vittoria importante del Napoli contro il Pink Bari, in chiave salvezza, approfittando delle disgrazie altrui: finisce 1-0 dopo una gara tesa e nervosa, ricca di due espulsioni e numerosi gialli. A proposito di passi falsi: il San ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021): labatte il Sassuolo e torna in corsa per la terza posizione. Disastro, sconfitto a Napoli. Passo falso del San Marino… La dodicesima giornata disi apre con il grande successo della, che liquida il Sassuolo 2-0, lanciandosi così verso la corsa al terzo posto, occupato momentaneamente ancora dalle neroverdi. Domani il Milan avrebbe una grande chance per rendere un’utopia la qualificazione Champions al team di Piovani, allungando a +8. Vittoria importante del Napoli contro il, in chiave salvezza, approfittando delle disgrazie altrui: finisce 1-0 dopo una gara tesa e nervosa, ricca di due espulsioni e numerosi gialli. A proposito di passi falsi: il San ...

