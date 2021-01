Serie A 19esima giornata il Crotone chiude con la tredicesima sconfitta stagionale il girone d’andata. Per la salvezza occorrono i giusti rinforzi (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiorentina 2 Crotone 1 Marcatori: Bonaventura 20°, Vlahovic 31°, Simy 66° Fiorentina (3-4-2-1): Dragowiski, Milenkovic, Pezzella, Igor (Quarto). Caceres, Amrabat, Castrovilli (Pulgar), Biraschi, Ribery, Vlahovic (Kouame), Bonaventura. All. Prandelli Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Luperto (Golemic), Pereira, Eduardo, Zanellato (Silicardi), Vulic (Benali), Reca, Messias (Rojas), Simy. All. Stroppa Arbitro: Marco Piccinini di Forlì Assistenti: Baccini – Colarossi Quarto giudice bordo campo: Simone Sozza di Seregno Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi Ammoniti: Igor, Zanellato, Pereira Angoli: 5 a 4 per la Fiorentina Recupero: 2 e 4 minuti Il calcio? Uno spettacolo che è possibile seguirlo soltanto da casa seduti su una comoda poltrona fino al termine della stagione, stando alle dichiarazioni ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiorentina 21 Marcatori: Bonaventura 20°, Vlahovic 31°, Simy 66° Fiorentina (3-4-2-1): Dragowiski, Milenkovic, Pezzella, Igor (Quarto). Caceres, Amrabat, Castrovilli (Pulgar), Biraschi, Ribery, Vlahovic (Kouame), Bonaventura. All. Prandelli(3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Luperto (Golemic), Pereira, Eduardo, Zanellato (Silicardi), Vulic (Benali), Reca, Messias (Rojas), Simy. All. Stroppa Arbitro: Marco Piccinini di Forlì Assistenti: Baccini – Colarossi Quarto giudice bordo campo: Simone Sozza di Seregno Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi Ammoniti: Igor, Zanellato, Pereira Angoli: 5 a 4 per la Fiorentina Recupero: 2 e 4 minuti Il calcio? Uno spettacolo che è possibile seguirlo soltanto da casa seduti su una comoda poltrona fino al termine della stagione, stando alle dichiarazioni ...

