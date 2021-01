Serie A, 19a giornata: l’Atalanta travolge il Milan che è comunque campione d’inverno, 0-0 opaco dell’Inter a Udine (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Atalanta surclassa il Milan che trova la sua seconda sconfitta in campionato.I bergamaschi hanno superato con un netto 3-0 in trasferta i rossoneri grazie soprattutto a una super prestazione offerta da Josip Ilicic. Vantaggio nerazzurro nel primo tempo con un colpo di testa di Romero su assist di Gosens, raddoppio su calcio di rigore di Ilicic e tris definitivo siglato dallo strapotere di Duvan Zapata. Gli uomini di Pioli possono comunque festeggiare il titolo di campione d'inverno con 43 punti in virtù del pareggio senza reti dell'Inter in casa dell'Udinese.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Atalanta surclassa ilche trova la sua seconda sconfitta in campionato.I bergamaschi hanno superato con un netto 3-0 in trasferta i rossoneri grazie soprattutto a una super prestazione offerta da Josip Ilicic. Vantaggio nerazzurro nel primo tempo con un colpo di testa di Romero su assist di Gosens, raddoppio su calcio di rigore di Ilicic e tris definitivo siglato dallo strapotere di Duvan Zapata. Gli uomini di Pioli possonofesteggiare il titolo did'inverno con 43 punti in virtù del pareggio senza reti dell'Inter in casa dell'se.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

