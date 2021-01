«Senti animale, fai presto, qui abbiamo da fare», il sindacalista Aboubakar Soumahoro insultato da un professore universitario «senza mascherina» (Di sabato 23 gennaio 2021) Aboubakar Soumahoro, sindacalista noto per le battaglie contro il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti, ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo che, senza un apparente motivo, lo ha insultato per il colore della sua pelle. Il sindacalista ha spiegato che si trovava allo sportello del bancomat quando all’improvviso ha Sentito «una presenza molto vicina da dietro che gli fischiava nell’orecchio e diceva “Ue, ue, hai finito?». Aveva un atteggiamento «aggressivo» – precisa Soumahoro – che è diventato ancora più feroce quando Aboubakar gli ha chiesto di indossare la mascherina visto che ne era sprovvisto. «Aggressione ingiustificata e razzista» È a quel punto che quell’uomo di ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021)noto per le battaglie contro il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti, ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo che,un apparente motivo, lo haper il colore della sua pelle. Ilha spiegato che si trovava allo sportello del bancomat quando all’improvviso hato «una premolto vicina da dietro che gli fischiava nell’orecchio e diceva “Ue, ue, hai finito?». Aveva un atteggiamento «aggressivo» – precisa– che è diventato ancora più feroce quandogli ha chiesto di indossare lavisto che ne era sprovvisto. «Aggressione ingiustificata e razzista» È a quel punto che quell’uomo di ...

NaturaMorsa : 'Senti animale fai presto qui abbiamo da fare' Aboubakar Soumahoro così approcciato ieri #22gennaio da 'un uomo di… - mircobaruffa : @Erminio71890018 @singer_frapp @Antonel72713840 @Pontifex_it La vita e la morte nell'essere umano non hanno certezz… - moneyoung48 : 'SENTI ANIMALE FAI PRESTO QUI ABBIAMO DA FARE', mi ha detto questa mattina un uomo distinto di mezz’età privo di ma… - Controc43312427 : senti senti... le “teorie” di Lancet sull’origine animale del covid sono state fatte uscire per coprire gli amici c… - sarettaepollo : RT @nonlosoaiut: @sarettaepollo pensavo potesse essere un animale da compagnia senti cosa ne so io -