Scuola: Sala firma ordinanza su nuovi orari per trasporti, negozi e aziende a Milano (2) (Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sempre a partire dalle 9.30 "sarà consentita l'apertura degli uffici pubblici (che dovranno operare preferibilmente previo appuntamento). Gli uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle 10. Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, agli enti e alle aziende che erogano servizi al pubblico (come quelli di tipo bancario, finanziario e assicurativo) la raccomandazione a organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9.30 e preferibilmente previo appuntamento". Alle attività produttive di tipo manifatturiero "si chiede l'impegno ad anticipare entro le ore 8 l'orario di inizio. Ai professionisti e ai consulenti si raccomanda di ricevere su appuntamento a partire dalle 10. A tutti i datori di lavoro si chiede di favorire lo smartworking, scaglionando gli ingressi ...

