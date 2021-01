Scuola e Innovazione | Azzolina | Bisogna Fare Lavoro di Squadra

(Di sabato 23 gennaio 2021) La Ministrainterviene all’evento digitale “Back to School”, organizzato da Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, e ricorda chedevono muoversi insieme. “Occorre rispondere alle nuove esigenze facendo correre ladi pari passo con l’. Per farlo servono coraggio e lungimiranza che voi avete” dichiara. “I nuovi progetti educativi regionali che

zazoomblog : Azzolina: “La scuola sia al passo con l’innovazione servono coraggio e lungimiranza” - #Azzolina: #scuola #passo - orizzontescuola : Azzolina: “La scuola sia al passo con l’innovazione, servono coraggio e lungimiranza” - startzai : RT @stefybassi: Volete scoprire 120 risorse (davvero un po’ speciali) utili ad accompagnare tutte le scuole d’Italia nella sfida dell’#inn… - agnello_maria : RT @stefybassi: Volete scoprire 120 risorse (davvero un po’ speciali) utili ad accompagnare tutte le scuole d’Italia nella sfida dell’#inn… - alvisetorresin : @LorenzoTomasin Direi che è della scuola in generale...È anche vero che la capacità di adattamento e di innovazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Innovazione

BrindisiReport

"Occorre rispondere alle nuove esigenze facendo correre la scuola di pari passo con l'innovazione. Per farlo servono coraggio e lungimiranza che voi avete".Non c è dubbio che la crisi, o comunque si voglia chiamare l’empasse in cui si trova oggi il governo, lasci sgomento il paese.Per tante ragioni.Per il momento in cui avviene: la ...