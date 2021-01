Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2021: doppio Skiathlon ad aprire la tappa finlandese. Torna la Norvegia, non c’è l’Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Torna la Norvegia, non c’è l’Italia nel week end di Lahti, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci di fondo tra il Tour de Ski e il Mondiale di Oberstdorf. I norvegesi Tornano a prendersi la scena dopo aver saltato due tappe di Coppa del Mondo, Davos e Dresda e l’intero Tour de Ski, e hanno tanta voglia di mostrare i muscoli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione, la rassegna iridata in Germania dove l’idea di fare en plein di medaglie d’oro c’è eccome da parte dello squadrone norvegese. l’Italia, come la Francia, ha scelto di non presentarsi a Lahti: un’assenza importante ma tutto sommato condivisibile. gli sforzi del Tour de Ski sono ancora nelle gambe di gran ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)la, non c’ènel week end di, primo appuntamento delladeldi sci ditra il Tour de Ski e il Mondiale di Oberstdorf. I norvegesino a prendersi la scena dopo aver saltato due tappe didel, Davos e Dresda e l’intero Tour de Ski, e hanno tanta voglia di mostrare i muscoli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione, la rassegna iridata in Germania dove l’idea di fare en plein di medaglie d’oro c’è eccome da parte dello squadrone norvegese., come la Francia, ha scelto di non presentarsi a: un’assenza importante ma tutto sommato condivisibile. gli sforzi del Tour de Ski sono ancora nelle gambe di gran ...

