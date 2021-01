Sci alpino, Sofia Goggia epica! Poker in discesa, terza Elena Curtoni! L’Italia conquista Crans Montana! (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Italia fa 100! Centesima vittoria nella storia della Coppa del Mondo femminile per la squadra azzurra, che raggiunge questo straordinario traguardo grazie ad una fenomenale Sofia Goggia. La “Regina della discesa” concede il bis a Crans Montana, vincendo la seconda libera nella località svizzera e conquistando il quarto successo stagionale nella specialità. Quattro vittorie consecutive per un Poker che fa entrare ancora di più Sofia nella storia dello sci azzurro, perchè mai nessuna era riuscita in questa impresa in Coppa del Mondo. Per Goggia si tratta del successo numero undici in carriera, che le permette di mettere quasi un’ipoteca sulla sua seconda coppa di discesa, dopo quella già vinta nel 2018. Seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)fa 100! Centesima vittoria nella storia della Coppa del Mondo femminile per la squadra azzurra, che raggiunge questo straordinario traguardo grazie ad una fenomenale. La “Regina della” concede il bis aMontana, vincendo la seconda libera nella località svizzera endo il quarto successo stagionale nella specialità. Quattro vittorie consecutive per unche fa entrare ancora di piùnella storia dello sci azzurro, perchè mai nessuna era riuscita in questa impresa in Coppa del Mondo. Persi tratta del successo numero undici in carriera, che le permette di mettere quasi un’ipoteca sulla sua seconda coppa di, dopo quella già vinta nel 2018. Seconda ...

