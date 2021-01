Sci alpino | Dominik Paris vuole tornare Re della Streif | Sofia Goggia cerca il bis a Crans Montana!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Come ieri? Più di ieri! Se il venerdìCoppa del Mondo di sci2020-2021 ci ha regalato due gare davvero splendide, e con ottime notizie per i colori italiani, oggi ci attende un sabato forse ancor più imperdibile. Non tanto per le gare in programma, perchè sono esattamente le stesse disputate ieri, quanto per il valore che racchiuderanno in sé. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Si inizierà aMontana (meteo permettendo) alle ore 10.00 con la discesa numero due. Sulla pista denominata Mont Lachaux la nostracompletare il bis dopo la straordinaria vittoria di ieri. La bergamasca vola sulle ali dell’entusiasmo e continua ad inanellare successi in discesa (terzo trionfo stagionale e decimo in carriera). Mai come quest’anno la medaglia d’oro di ...