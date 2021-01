Sci alpino: classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo discesa Crans Montana 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino femminile aggiornata dopo la discesa libera di Crans Montana di sabato 23 gennaio. Petra Vlhova aumenta il suo distacco su Michelle Gisin grazie all’ottimo risultato odierno, mentre al terzo posto arriva Sofia Goggia, reduce da due vittorie consecutive in Svizzera. Quarta Marta Bassino, che non è partita oggi ma domani sarà regolarmente in gara nel super-G. I RISULTATI DELLA GARA LE PAROLE DI GOGGIA LA classifica AGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 861 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 7413. Sofia Goggia (Ita) 6544. Marta Bassino (Ita) 623 5. Lara Gut-Behrami (Sui) 567 6. Mikaela Shiffrin (Usa) 5657. Federica ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Lagenerale dideldi sciaggiornatalalibera didi sabato 23. Petra Vlhova aumenta il suo distacco su Michelle Gisin grazie all’ottimo risultato odierno, mentre al terzo posto arriva Sofia Goggia, reduce da due vittorie consecutive in Svizzera. Quarta Marta Bassino, che non è partita oggi ma domani sarà regolarmente in gara nel super-G. I RISULTATI DELLA GARA LE PAROLE DI GOGGIA LAAGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 861 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 7413. Sofia Goggia (Ita) 6544. Marta Bassino (Ita) 623 5. Lara Gut-Behrami (Sui) 567 6. Mikaela Shiffrin (Usa) 5657. Federica ...

Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - _Carabinieri_ : A poche settimane dal rientro dal grave infortunio al ginocchio dello scorso anno, il Car. Sc. Dominik #Paris conqu… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia aveva una motivazione speciale per vincere a Crans Montana... facile! ???????? ? - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Quattro italiane in Top10 e quarta vittoria consecutiva di @goggiasofia: che giornata a Crans-Montana ?????? #EurosportSCI… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Goggia irresistibile: cala il poker in discesa #Sci #CoppadelMondo -