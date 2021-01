Schiacciato sotto le lamiere dell’auto dopo il violento schianto. Andrea muore a 45 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Tragedia nel Trevigiano. Uno scontro violento avvenuto tra una Smart e un furgone ha causato la morte di un uomo di origini padovane di 45 anni. Nello specifico l’incidente è avvenuto durante le ore della sera, a Resana nel Trevigiano, lungo la strada regionale 308 del Santo, all’altezza della stazione di servizio Bianchi carburanti ai confini col Padovano. Si chiama Andrea Rettore l’automobilista padovano che ha perso la vita a soli 45 anni a bordo della sua Smart blu. L’uomo era un carrozziere di Borgoricco. Il suo corpo è stato trovato Schiacciato sotto le lamiere del veicolo e per lui nulla da fare, nonostante il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco, del Suem 118 e della polizia stradale. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Tragedia nel Trevigiano. Uno scontroavvenuto tra una Smart e un furgone ha causato la morte di un uomo di origini padovane di 45. Nello specifico l’incidente è avvenuto durante le ore della sera, a Resana nel Trevigiano, lungo la strada regionale 308 del Santo, all’altezza della stazione di servizio Bianchi carburanti ai confini col Padovano. Si chiamaRettore l’automobilista padovano che ha perso la vita a soli 45a bordo della sua Smart blu. L’uomo era un carrozziere di Borgoricco. Il suo corpo è stato trovatoledel veicolo e per lui nulla da fare, nonostante il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco, del Suem 118 e della polizia stradale. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiacciato sotto Ponza, «Gimmy schiacciato sul muretto, picchiato e scaraventato di sotto» Corriere della Sera Ponza, «Gimmy schiacciato sul muretto, picchiato e scaraventato di sotto»

La perizia della svolta. L’ipotesi del professor Fineschi (perito scelto dalla famiglia del pugile): «Azione di una terza persona». E il giovane, quella mattina del 9 agosto sull’isola, non era in pre ...

Petrolio: Wti -2,4% sotto 52 $ e Brent -2,3%, da nuovi lockdown timori domanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Dopo avere toccato la settimana scorsa i massimi in undici mesi, il petrolio prosegue sulla via ...

