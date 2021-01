Sapevate che Caterina Balivo partecipò a Miss Italia? Ecco la foto con la fascia (Di sabato 23 gennaio 2021) La popolare conduttrice napoletana Caterina Balivo si è presa una pausa dalla televisione e dalla conduzione di Detto Fatto, programma di tutorial amato dal pubblico, per dedicarsi alla famiglia; ma ricordate come era quando portava la fascia di Miss Italia? La mancata vittoria Correva l’anno 1999 e la bella Caterina muoveva i primi passi nella tv. Nonostante l’assenza di agenzie riuscì ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo piazzandosi sul podio al terzo posto dietro Elisa Pelatti e la prima classificata Manila Nazzaro. In un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa ha confessato circa la mancata vittoria Ho pianto per anni, perché volevo vincere. Ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima. Alta un metro e ottanta, ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 23 gennaio 2021) La popolare conduttrice napoletanasi è presa una pausa dalla televisione e dalla conduzione di Detto Fatto, programma di tutorial amato dal pubblico, per dedicarsi alla famiglia; ma ricordate come era quando portava ladi? La mancata vittoria Correva l’anno 1999 e la bellamuoveva i primi passi nella tv. Nonostante l’assenza di agenzie riuscì ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo piazzandosi sul podio al terzo posto dietro Elisa Pelatti e la prima classificata Manila Nazzaro. In un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa ha confessato circa la mancata vittoria Ho pianto per anni, perché volevo vincere. Ma laandò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima. Alta un metro e ottanta, ...

