Santo Domingo, uccisa 59enne italiana: il corpo trovato in un frigo (Di sabato 23 gennaio 2021) Una donna italiana (originaria di Carpi, in provincia di Modena) di 59 anni è stata violentata e uccisa a Santo Domingo, dove viveva da una decina d’anni. Il corpo di Claudia Lepore, questo il suo nome, è stato trovato due giorni fa all’interno di un frigorifero della sua abitazione nella zona residenziale di Bavaro, vicino alle spiagge di Punta Cana. Si trovava lì da almeno tre giorni. Non è escluso che la donna, trovata legata e imbavagliata, sia morta assiderata. A denunciare la scomparsa della 59enne italiana era stata un’amica modenese, con la quale la vittima aveva avviato nel 2009 un bed&breakfast. Secondo quanto riporta Il resto del Carlino, il movente dell’omicidio sarebbe economico e la polizia locale avrebbe già ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021) Una donna(originaria di Carpi, in provincia di Modena) di 59 anni è stata violentata e, dove viveva da una decina d’anni. Ildi Claudia Lepore, questo il suo nome, è statodue giorni fa all’interno di unrifero della sua abitazione nella zona residenziale di Bavaro, vicino alle spiagge di Punta Cana. Si trovava lì da almeno tre giorni. Non è escluso che la donna, trovata legata e imbavagliata, sia morta assiderata. A denunciare la scomparsa dellaera stata un’amica modenese, con la quale la vittima aveva avviato nel 2009 un bed&breakfast. Secondo quanto riporta Il resto del Carlino, il movente dell’omicidio sarebbe economico e la polizia locale avrebbe già ...

