Sanremo | la Rai risponde alle polemiche | ' Si farà nel rispetto dei protocolli sanitari' Ci sarà anche Matilda De Angelis

(Di sabato 23 gennaio 2021) si, nel pienodeie delle disposizioni previste nei vari dpcm del governo. Lo assicura la Rai in una nota chedegli ultimi giorni. 'La Rai e ...

IlContiAndrea : NOTA #Rai: al lavoro con Amadeus per #Sanremo2021, priorità la sicurezza. “Saranno rispettate le regole previste ne… - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - Temistocle480 : @vostroamadeus Hanno annullato le olimpiadi, hanno stravolto le nostre esistenze e tu pensi a Sanremo? La Rai deve… - Charlie7311 : RT @Agenzia_Ansa: Rai: 'Al lavoro con Amadeus, priorità alla sicurezza' #ANSA - Agenzia_Ansa : Rai: 'Al lavoro con Amadeus, priorità alla sicurezza' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Rai

“La Rai e il Direttore Artistico del Festival di Sanremo stanno lavorando insieme da mesi alla 71esima edizione, avendo come primo obiettivo la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte”. Co ...“La Rai e il Direttore Artistico del Festival di Sanremo stanno lavorando insieme da mesi alla 71esima edizione, avendo come primo obiettivo la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte”. Si ...