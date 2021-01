Sampdoria, Torregrossa: «Bastistuta, Vialli e Mancini sono d’ispirazione» (Di sabato 23 gennaio 2021) Ernesto Torregrossa è l’uomo del momento in casa Sampdoria: ecco le parole dell’attaccante che parla del suo esordio con gol Ernesto Torregrossa ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole. ESORDIO – «La cosa più bella che potessi immaginare. Ma, gol a parte, sono felice per il modo in cui qui mi hanno accolto. L’energia che si respira qui è speciale». CARRIERA – «Ho fatto quattro anni di C, cinque e mezzo di B e uno di A nella stagione passata. Vedo la Sampdoria come un traguardo, ma pure come un nuovo inizio. Non voglio adagiarmi su questo. Ringrazierò sempre il Brescia, che mi rimarrà nel cuore. Lì sono migliorato tanto, ma questo è lo step più importante della mia carriera, e sono contento che sia stata la Sampdoria a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Ernestoè l’uomo del momento in casa: ecco le parole dell’attaccante che parla del suo esordio con gol Ernestoha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole. ESORDIO – «La cosa più bella che potessi immaginare. Ma, gol a parte,felice per il modo in cui qui mi hanno accolto. L’energia che si respira qui è speciale». CARRIERA – «Ho fatto quattro anni di C, cinque e mezzo di B e uno di A nella stagione passata. Vedo lacome un traguardo, ma pure come un nuovo inizio. Non voglio adagiarmi su questo. Ringrazierò sempre il Brescia, che mi rimarrà nel cuore. Lìmigliorato tanto, ma questo è lo step più importante della mia carriera, econtento che sia stata laa ...

