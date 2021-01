Salta il Festival di Sanremo? Amadeus: ci rivediamo nel 2022 se non c’è accordo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è a rischio. “Non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022”. È caustico Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021. Amadeus in un’intervista al “Corriere della Sera” mette in discussione il Festival 2021. “La Rai è compatta, ma il fronte deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche, sennò sembra il classico armiamoci e partite”. Quanto alla sicurezza sanitaria del Festival, al momento fissato dal 2 al 6 marzo, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildi2021 è a rischio. “Non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a farea tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure cinel”. È caustico, conduttore e direttore artistico deldi2021.in un’intervista al “Corriere della Sera” mette in discussione il2021. “La Rai è compatta, ma il fronte deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche, sennò sembra il classico armiamoci e partite”. Quanto alla sicurezza sanitaria del, al momento fissato dal 2 al 6 marzo, ...

