Sabato sera si trasforma in tragedia | 23enne muore dopo un terrificante schianto

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tragico incidente nellata di oggi23 gennaio nel molisano. Un giovane di 23 anni purtroppo ha perso la vita nell’impatto violentissimo e un altro è in gravi condizioni. L’auto, per cause ancora da accertare, ha impattato altro due veicoli nei pressi del bivio di Carpinone. Sul luogo dellasono giunti i sanitari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MaxGramel : «Il fine giustifica i Dibba»: #ilcaffedigramellini sul Corriere della Sera di #sabato #23gennaio.… - pbersani : Oggi su @repubblica questo estratto della mia conversazione con @VecchioConcetto, realizzata per il docufilm “La da… - nemo652 : @SolcianskaM Grazie Maria ????Buon sabato sera poi una dolce e serena notte. Ti auguro splendidi sogni a domani ?????????… - nickginetti : Una delle cose più belle del sabato sera #CePostaPerTe ???????? - Dida_ti : RT @Carla12049732: Buon sabato sera a tutti ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato sera

Il Piccolo

Can Yaman a Roma, selfie e abbracci alla festa: multata la star. L'apparizione nella terza puntata della trasmissione, arriva per il protagonista de "Le ali del sogno", in un mome ...Un tragico sabato sera in Molise con le strade che ancora una volta fanno giovani vittime. Questa sera, sabato 23 gennaio, intorno alle 19.30 si è verificato un incidente frontale lungo la Strada Stat ...