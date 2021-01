Russia, sostenitori di Navalny in piazza in 70 città: “Almeno 174 persone arrestate, polizia picchia i manifestanti” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Scendete in piazza, è di questo che hanno paura. Non fatelo per me, ma per il vostro futuro”. Così aveva detto il leader dell’opposizione russo e rivale numero uno di Vladimir Putin, Alexiei Navalny nel momento del suo arresto, appena rientrato in patria dopo esser sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, rivolgendosi ai suoi sostenitori. E così, in centinaia si sono dati appuntamento su TikTok per scendere in piazza in 70 città della Russia per manifestare quest’oggi per chiedere la sua liberazione. Circa in due mila si sono radunati nella capitale dell’estremo oriente Vladivostok, 500 nella città siberiana di Irkutsk, 300 a Chita, sempre in Siberia, dove una piccola protesta ha avuto luogo anche a Yakutsk, sfidando le temperature rigide (il termometro segna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “Scendete in, è di questo che hanno paura. Non fatelo per me, ma per il vostro futuro”. Così aveva detto il leader dell’opposizione russo e rivale numero uno di Vladimir Putin, Alexieinel momento del suo arresto, appena rientrato in patria dopo esser sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, rivolgendosi ai suoi. E così, in centinaia si sono dati appuntamento su TikTok per scendere inin 70dellaper manifestare quest’oggi per chiedere la sua liberazione. Circa in due mila si sono radunati nella capitale dell’estremo oriente Vladivostok, 500 nellasiberiana di Irkutsk, 300 a Chita, sempre in Siberia, dove una piccola protesta ha avuto luogo anche a Yakutsk, sfidando le temperature rigide (il termometro segna ...

