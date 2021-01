Russia, migliaia di arresti nel giorno delle proteste di piazza anti - Putin. Navalny chiama a mobilitazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Cortei e scontri con la polizia a Mosca e in altre città del paese dopo l'appello lanciato da Aleksei nNvalny oppositore numero uno del presidente russo . Lo stesso Navalny, agli arresti dopo il suo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Cortei e scontri con la polizia a Mosca e in altre città del paese dopo l'appello lanciato da Aleksei nNvalny oppositore numero uno del presidente russo . Lo stesso, aglidopo il suo ...

Piu_Europa : Migliaia di persone, in oltre 80 città russe, hanno accolto l’invito di #Navalny a manifestare contro #Putin, nonos… - Tg3web : A migliaia, in decine di città della Russia, sfidando i divieti e le intimidazioni delle autorità, scendono in piaz… - valigiablu : Russia, migliaia di manifestanti scendono in piazza per chiedere il rilascio di Alexei Navalny nonostante la violen… - MimmoMizzi : RT @AlfioKrancic: Rivoluzione colorata in Russia. Intanto erano migliaia di attivisti (pagati) dall'estero. Non è stata una manifestazione… - medicojunghiano : RT @gennaromigliore: In migliaia oggi hanno riempito le piazze di tutta la #Russia per chiedere la scarcerazione immediata di Alexey #Naval… -