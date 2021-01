Russia, il pugno duro di Putin contro Navalny: arrestati oltre 1.300 suoi sostenitori (Di sabato 23 gennaio 2021) Più di milletrecento persone (1.338 al momento) sono state fermate in tutta la Russia nel corso delle proteste organizzate in sostegno di Aleksei Navalny. Lo rende noto il sito indipendente Ovd-Info. Fra le 300 persone fermate a Mosca c’è anche la moglie dell’oppositore, Yulia Navalnaya. E’ dunque ancora una volta pugno duro da parte di Putin, per nulla preoccupato della reazione dell’Occidente per la repressione ai danni dell’opposizione politica russa. ARTICOLO Navalny, Putin: “Non lo abbiamo avvelenato, chi ha bisogno di lui?” Navalny, anche la moglie Yulia arrestata durante la manifestazione in sostegno del marito in corso a Mosca Yulia Navalnaya è stata arrestata durante la manifestazione in sostegno del marito in corso a Mosca, ha denunciato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Più di milletrecento persone (1.338 al momento) sono state fermate in tutta lanel corso delle proteste organizzate in sostegno di Aleksei. Lo rende noto il sito indipendente Ovd-Info. Fra le 300 persone fermate a Mosca c’è anche la moglie dell’oppositore, Yulia Navalnaya. E’ dunque ancora una voltada parte di, per nulla preoccupato della reazione dell’Occidente per la repressione ai danni dell’opposizione politica russa. ARTICOLO: “Non lo abbiamo avvelenato, chi ha bisogno di lui?”, anche la moglie Yulia arrestata durante la manifestazione in sostegno del marito in corso a Mosca Yulia Navalnaya è stata arrestata durante la manifestazione in sostegno del marito in corso a Mosca, ha denunciato ...

