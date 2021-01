Russia, il giorno della protesta per Navalny: manifestazioni e arresti (Di sabato 23 gennaio 2021) In Russia è il giorno della protesta contro l'arresto dell'oppositore Aleksej Navalny . Alta tensione a Mosca, con la polizia che ha iniziato a fermare i manifestanti ancora prima dell'inizio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) Inè ilcontro l'arresto dell'oppositore Aleksej. Alta tensione a Mosca, con la polizia che ha iniziato a fermare i manifestanti ancora prima dell'inizio ...

RaiNews : Le forze di sicurezza nell'est del Paese usano la forza per disperdere i dimostranti #Navalny - SkyTG24 : Russia, è il giorno delle manifestazioni per Navalny. Mosca minaccia “massima repressione” - CirlanRada : RT @fscodeleo: ???? Il giorno della protesta per @navalny in Russia Alle 13.00 su @RadioRadicale in diretta con @zafesova (@LaStampa) vi ra… - RadioRadicale : RT @fscodeleo: ???? Il giorno della protesta per @navalny in Russia Alle 13.00 su @RadioRadicale in diretta con @zafesova (@LaStampa) vi ra… - zafesova : RT @fscodeleo: ???? Il giorno della protesta per @navalny in Russia Alle 13.00 su @RadioRadicale in diretta con @zafesova (@LaStampa) vi ra… -