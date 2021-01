Ruba un’auto ma non si accorge del bambino seduto dietro: lo riporta dalla madre e la rimprovera (Di sabato 23 gennaio 2021) Ruba un’auto ma trova un bambino: ladro torna indietro e rimprovera la madre Un ladro Ruba un’auto senza accorgersi della presenza di un bambino nel sedile posteriore: così torna indietro e rimprovera la madre del piccolo. È quanto accaduto negli Stati Uniti nella cittadina di Beaverton, nell’Oregon. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, tutto è avvenuto lo scorso 16 gennaio quando una donna, intorno alle 9 del mattino, ha parcheggiato la sua auto davanti a un supermercato. La donna, che doveva fare degli acquisti molto veloci, ha lasciato il figlio di 4 anni nella macchina, rimasta oltretutto accesa e con gli sportelli aperti. Quando il ladro ha visto che ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021)ma trova un: ladro torna inlaUn ladrosenzarsi della presenza di unnel sedile posteriore: così torna inladel piccolo. È quanto accaduto negli Stati Uniti nella cittadina di Beaverton, nell’Oregon. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, tutto è avvenuto lo scorso 16 gennaio quando una donna, intorno alle 9 del mattino, ha parcheggiato la sua auto davanti a un supermercato. La donna, che doveva fare degli acquisti molto veloci, ha lasciato il figlio di 4 anni nella macchina, rimasta oltretutto accesa e con gli sportelli aperti. Quando il ladro ha visto che ...

