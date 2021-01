Ruba il vaccino contro il Covid per darlo a moglie e amici, medico licenziato (Di sabato 23 gennaio 2021) Tra e varianti Covid in aumento, il vaccino contro il coronavirus è un bene sempre più prezioso, refurtiva persino per un medico, Hasan Gokal, 48 anni, accusato negli Stati Uniti di aver Rubato una ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Tra e variantiin aumento, ilil coronavirus è un bene sempre più prezioso, refurtiva persino per un, Hasan Gokal, 48 anni, accusato negli Stati Uniti di averto una ...

leggoit : Ruba il #vaccino anti-#covid per darlo a moglie e amici, medico licenziato: «Erano danneggiate...» - RadioItaliaIRIB : Usa, medico ruba il vaccino: licenziato - witaliasempre2 : @altrogiornorai1 @GoffredoBettini @serenabortone I suoi amici europeisti in realtà si comportano da nazionalisti. L… - L0Sconosciuto : Dopo #Gallera e la #Moratti che ruba il #vaccino ai poveri per darlo ai ricchi, designato il nuovo assessore in… - CGlonfoni : RT @gattozeki: Si potrebbe distribuire il vaccino in funzione a chi ruba di meno #Moratti -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba vaccino Ruba il vaccino anti-Covid per darlo a moglie e amici, medico licenziato: «Erano danneggiate...» Leggo.it Ruba il vaccino anti-Covid per darlo a moglie e amici, medico licenziato: «Erano danneggiate...»

Tra dosi ridotte e varianti Covid in aumento, il vaccino contro il coronavirus è un bene sempre più prezioso, refurtiva persino per un medico, Hasan Gokal, 48 anni, accusato ...

Medico ruba il vaccino per famiglia ed amici: il gravissimo episodio

Negli Stati Uniti un medico è stato licenziato dopo aver rubato il vaccino contro il Covid-19 per somministrarlo a moglie e amici.

Tra dosi ridotte e varianti Covid in aumento, il vaccino contro il coronavirus è un bene sempre più prezioso, refurtiva persino per un medico, Hasan Gokal, 48 anni, accusato ...Negli Stati Uniti un medico è stato licenziato dopo aver rubato il vaccino contro il Covid-19 per somministrarlo a moglie e amici.