Roma-Spezia | le formazioni ufficiali

(Di sabato 23 gennaio 2021) Si apre alle 15.00 il sabato di Serie A con. Dopo la sconfitta nel derby e la debacle in Coppa Italia, sempre contro gli spezzini, giallorossi chiamati ad una prova di forza per uscire da un momento nero, sia per i risultati che per l’aria pesante in quel di Trigoria. Ecco lescelte da Paulo Fonseca e Vincenzo Italiano:(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Perez; Borja Mayoral(4-3-3): Provedel, Marchizza, Chabot, Terzi, Dell’Orco, Maggiore, Agoume, Estevez, Farias, Piccoli, Gyasi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.