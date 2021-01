Roma-Spezia | fuori Dzeko e Mkhitaryan | i dubbi offensivi di Fonseca e Italiano Le probabili formazioni

(Di sabato 23 gennaio 2021) La sfida traapre il sabato di Serie A.Sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico la formazione guidata da Paulosi gioca, inevitabilmente, il futuro del proprio allenatore. Nel confronto che la vedrà opposta alla franchigia di Vincenzo, ladovrà cercare di dare una scossa a sè e a tutto l'ambiente dopo le pesanti debacle subite contro la Lazio e proprio lo. Quest'ultimo, infatti, è riuscito solo qualche giorno fa a battere la squadra giallorossa in Coppa Italia e, sullo stesso campo, vorrà certamente provare ad emulare quella che, a detta di tutti, è stata considerata un'impresa dalla considerevole fattura., è caos: il bosniaco non convocato per lo, ...

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - AAlciato : Roma-Spezia 0-3 #GiudiceSportivo @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - todoapuestas : Publicado en - apufutbolorg : Serie A. Roma vs Spezia - -

ROMA ALLEGRI – La Roma ha diversi problemi da risolvere, dentro e fuori dal campo. I giallorossi hanno deluso in campo contro Lazio e Spezia e ora il rischio è quello di non riuscire a rialzarsi e di ...Come riportato dal Corriere dello Sport, sono giorni tumultuosi a Trigoria. I più complicati da quando ci sono i Fredkin. Il derby ha spazzato via illusioni ma anche certezze e tutto è diventato più d ...